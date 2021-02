Behörden machen Outdoor-Gyms von McFit gleich wieder dicht

Die Fitnessstutio-Kette McFit hat in Deutschland gestern zehn Outdoor-Gyms eröffnet. Drei wurden gleich am ersten Tag von den Behörden geschlossen.

Wie oe24 berichtete, hat McFit-Gründer Rainer Schaller in Deutschland am Samstag zehnOutdoor-Gyms eröffnet. Das Konzept: Fitness-Begeisterte können in Zelte auf den Studio-Parkplätzen trotz Lockdown trainieren. Das Konzept war durchdacht und sogar von einem der führenden Hygiene-Spezialisten in Deutschland abgesegnet worden - doch bereits am Eröffnungstag mussten die Behörden vier der zehn Outdoor-Fitnessstudios wieder schließen.

„Wir sind im engen und positiven Austausch mit den jeweiligen Behörden vor Ort, um Lösungen zu finden, wie wir zeitnah wieder öffnen können", so McFit-Gründer Schaller gegenüber der BILD-Zeitung.

Morgen fällt Entscheidung über Fitnessstudio-Öffnung

In Deutschland und Österreich sind die Fitnessstudios seit Anfang November geschlossen. Wann sie wieder aufsperren dürfen, wird in Österreich am Montag entschieden - wenn auch die Entscheidung über Gastro und Hotellerie fällt.