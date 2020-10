Bill Gates verrät, wann wir wieder normal leben können

"Reiche Länder" würden bis Ende 2021 wieder normal leben können, so Bill Gates. Die einzige Voraussetzung dafür ist eine baldige Zulassung eines Corona-Impfstoffes.

In einem Interview mit dem Wall Street Journal sprach Microsoft-Gründer Bill Gates über die Zukunft der Corona-Pandemie. Er sei der Meinung, dass in wohlhabenden Ländern wie in den USA bereits 2021 wieder ein "normales" Leben möglich sein könne. Dafür brauche es jedoch die baldige Zulassung eines Impfstoffes. Bis das Coronavirus weltweit "ganz ausgerottet" ist, könne es jedoch bis zu drei Jahre dauern, so Gates

Gates kritisierte im Interview auch die FDA (Food and Drug Administration), die der Öffentlichkeit mit der Möglichkeit der Rekonvaleszentenplasma-Behandlung "falsche Hoffnung" gemacht habe. Seiner Meinung nach sei eine Impfung die einzig wirksame Methode, die Ausbreitung des Virus zu stoppen.