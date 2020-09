Pasquale Hester (34) ist nach Coronavirus-Infektion gezwungen nur mehr rohes Gemüse und milden Käse zu essen. Fleisch schmeckt für sie nach Benzin.

Großbritannien/West York. Bei der 34-jährigen Pasquale Hester hatte das Coronavirus bizarre Auswirkungen auf Geschmacks- und Geruchssinn. Die Leiterin eines Verhaltenszentrums für Kinder sagt, sie könne nun mehr ausschließlich rohes Gemüse und milden Käse essen, nichts anderes bekäme sie mehr runter.

Vegetarierin trotz Fleisch-Liebe



"Niemals in einer Million Jahren hätte ich vorher daran gedacht, Vegetarierin zu sein, aber jetzt habe ich keine Wahl. Ich habe seit Monaten kein Fleisch mehr gegessen. Das Essen macht keinen Spaß mehr, es ist eine lästige Pflicht!", so Pasquale gegenüber laut Medienbericht des „Mirror“.

"Rohes Gemüse wie Zuckererbsen, Karotten und Pilze sind in Ordnung, aber alles, was Dampf produziert, riecht schrecklich.“, erklärt die 34-Jährige weiter.





© Symbolbild/Getty Images

Pasquale Hester, die nun gezwungen ist sich vegetarisch zu ernähren, sagt außerdem, dass sie kein Fleisch mehr essen könne, da es für sie „nach Benzin schmecke“.

Heftige Nebenwirkungen nach vorerst milden Symptomen



Als Pasquale Hester im März Pasquale an dem Coronavirus erkrankte verlief ihre Infektion symptomatisch vorerst sehr milde. Sie verlor lediglich ihren Geschmacks- und Geruchssinn und leitete vorübergehend an einer verstopften Nase.



"Ich konnte monatelang nichts riechen oder schmecken“, so die 34-Jährige laut Medienberichten. Als die Symptome allmählich verschwanden, merkte Pasquale, dass sich ihr Geruchs- und Geschmackssinn plötzlich verzerrt ist und sie anfing „wirklich komisch“ zu riechen.



"Es gibt Millionen von uns"



Im Social-Media-Netzwerk Facebook stoß die 34-Jährige schließlich auf Menschen die nach einer Covid-19-Infektion dasselbe erlebten.



"Es gibt Millionen von uns auf der ganzen Welt, die genau dasselbe sage.“, so die 34-Jährige. „Wir haben alle die gleiche Ernährung, es ist alles sehr langweiliges Essen.“



Ihr Leben nach ihrer Corona-Infektion beschreibt die 24-Jährige als einen "wahrgewordenen Alptraum".