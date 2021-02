Bundesländer-Vergleich: Wo bisher am meisten geimpft wurde

Österreich hinkt bei den Corona-Impfungen hinterher, dabei gibt es deutliche regionale Unterschiede.

189.926 Personen oder 2,13 Prozent der Bevölkerung haben in Österreich die erste Dosis einer Corona-Schutzimpfung erhalten (Stand: 2. Februar).Was die regionale Verteilung betrifft, fällt in Österreich eine durchaus differenziertes Bild auf.Wo bisher am meisten Menschen geimpft wurden, lesen Sie mit oe24Plus.