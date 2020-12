Chaos um Masken-Verordnung

Regeln für die Feiertage sowie neue Masken-Pflichten werden heute beschlossen.

Heute wird die neue Weihnachtsverordnung dem Hauptausschuss im Parlament vorgelegt. Schon am Vortag sickerten die ­Details durch und sorgten gehörig für Aufregung.Vor allem die Erweiterung der Maskenpflicht für private Treffen in Innenräumen wie Garagen oder Scheunen sorgte für wüste Proteste. Das Sozialministerium sagte sie deshalb am Abend wieder ab. Es gilt also keine Masken-Pflicht mehr in privaten Räumen.