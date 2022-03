Noch am Freitagnachmittag könnte in einer Pressekonferenz die Rückkehr der Maskenpflicht verkündet werden – derzeit laufen noch finale Gespräche.

Paukenschlag in der aktuellen Corona-Diskussion: Wie oe24 aus Regierungskreisen erfuhr, soll noch heute ein Wiedereinführung der FFP2-Maskenpflicht verkündet werden. Um 14 Uhr tagt dazu die GECKO-Kommission im Bundeskanzleramt, im Anschluss ist eine Pressekonferenz von Gesundheitsminister Johannes Rauch geplant. Über die Details wird aktuell verhandelt. Möglich wäre eine Wiedereinführung der FFP2-Maskenpflicht in Innenräumen, beispielsweise in der Gastronomie.

Details folgen in Kürze.