Corona-Alarm an Schule in Niederösterreich

Lilienfeld. An der NMS Lilienfeld sind zwei Schüler positiv auf das Coronavirus getestet worden. Anton Heinzl, Sprecher von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ), hat am Freitag einen Online-Bericht der "NÖN" bestätigt. 34 Burschen und Mädchen aus zwei Klassen sowie vier Lehrer seien in Quarantäne. Testungen würden durchgeführt.

Die beiden an Covid-19 erkrankten Schüler leben laut "NÖN" im selben Haushalt. Sie würden jedoch unterschiedliche Klassen besuchen.