LH-Kaiser auf oe24.TV

Ab Juli werden Maßnahmen gelockert. Landes-Chef Kaiser sieht mehr Spielraum und denkt im oe24.TV-Interview ein Auflassen der 3-G-Regel an.

Der Politiker will fixe EU-Regeln, dafür aber keine regionalen Zusatz-Maßnahmen.

Die Diskussion um raschere Rücknahmen der Maßnahmen nimmt Fahrt auf. Virologe Norbert Nowotny meint etwa, die Maskenpflicht könnte im Juli fallen. Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) denkt im oe24.TV-Interview ein Auflassen der 3-G-Regel an. Der Hintergrund: In Kärnten liegt kein aktiv Erkrankter mehr im Spital und bundesweit sinken die Zahlen rapide.