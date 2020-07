Corona-Alarm in niederösterreichischem Schlachthof

Bereits 30 Infektionen werde auf einen Schlachthof im Weinviertel zurückgeführt.

In Niederösterreich sind Mittwochfrüh im Vergleich zum Vortag gleich 25 Coronavirus-Neuinfektionen registriert worden. Die Zahl der jemals Betroffenen stieg nach Angaben des Sanitätsstabs damit auf 3.092, jene der Genesenen kletterte um vier auf 2.881. Aktuell an Covid-19 erkrankt waren 106 Patienten. 130.566 Testungen wurden bisher durchgeführt, 105 Personen starben im Zusammenhang mit dem Coronavirus.

Die hohen Fallzahlen zuletzt gehen auf zwei neue Cluster zurück. Medienberichten zufolge soll es in einem Fleischbetrieb im Weinviertel zu einem Corona-Ausbruch gekommen sein. Demnach sollen bereits 30 Fälle diesem Cluster zugeordnet werden. Die betroffenen Mitarbeiter wurden bereits getestet und in Quarantäne geschickt.

Neun Fälle in Wr. Neustädter Freikirchen-Cluster

Die Zahl der Coronavirus-Fälle im Umfeld der Wiener Neustädter "Pfingstkirche Gemeinde Gottes" ist am Mittwoch von vier auf neun gestiegen. Der Landessanitätsstab spricht in Bezug auf die Freikirche nunmehr von einem Cluster. Die Testungen von insgesamt 270 abgesonderten Kontaktpersonen waren am Vormittag weiter im Gange.