Corona-Ampel: Fast ganz Österreich soll auf Rot geschaltet werden

Österreich soll bis auf sieben Bezirke im Bundesland Kärnten auf Rot geschalten werden.

Wien. Laut Berichten des "Standard" soll beinahe ganz Österreich im Zuge der anstehenden Corona-Ampel-Schaltung am Freitag auf Rot geschalten werden. Morgen Donnerstag tagt die Sitzung der Ampel-Kommission wieder. In einer Vorbesprechung am Mittwochabend soll bereits über weitläufige Rotschaltungen diskutiert worden sein. Demnach soll Österreich mit Ausnahme von sieben Bezirken in Kärnten demnächst in Rot erstrahlen. Es wäre das erste Mal, dass ganze Bundesländer auf die höchste Corona-Warnstufe gestellt werden. Laut "Standard" stehe jedoch auch eine Rotschaltung für das gesamte Land im Raum. Die finale Entscheidung wird in der Sitzung am Donnerstag gefällt.

Derzeit arbeite die Bundesregierung an einem neuen Maßnahmen-Bündel mit härteren bundesweiten Maßnahmen im Kampf gegen die steigenden Corona-Zahlen. Die Maßnahmen sollen ähnlich wie in anderen Ländern ausfallen. Über die genaue Gestaltung der neuen Regeln ist derzeit noch nichts bekannt. Als Hauptziel gelte jedoch eine Überlastung der Intensivbetten-Kapazitäten zu verhindern. Morgen Donnerstag, den 29.10.2020, trifft die Bundesregierung zu einer Expertenrunde mit Bundeskanzler Sebastian Kurz , Vizekanzler Werner Kogler und Gesundheitsminister Rudolf Anschober zusammen. Im Anschluss ist eine Pressekonferenz (ca. 14.00 Uhr) geplant - oe24.TV wird für Sie LIVE berichten.

Die ÖVP und Kanzler Kurz sprachen sich bereits in der Vergangenheit für strengere Maßnahmen aus, während man im Lager der Grünen für eine sanftere Gangart plädierte - oe24 berichtete.

