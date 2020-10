Merkel wiederholt Appell: "Kontakte reduzieren"

Ungewöhnlicher Schritt unterstreicht laut deutscher Regierung Ernst der Lage

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die Bürger ihres Landes angesichts stark steigender Corona-Infektionen erneut eindringlich zu einer Einschränkung der Kontakte aufgefordert. Merkel sagte in ihrem wöchentlichen Podcast, ihr Appell vom vergangenen Samstag sei noch unverändert gültig und werde deshalb wiederholt.

Die deutsche Regierung teilte mit, mit diesem ungewöhnlichen Schritt wolle die Kanzlerin unterstreichen, wie ernst die gegenwärtige Situation in der Pandemie sei. Merkel bat darum, ihren Podcast noch einmal anzuhören und ihn Freunden vorzuspielen, für die er noch neu sei. Es gelte heute "noch dringender" das, was sie vergangene Woche gesagt habe - "Wort für Wort". Das Gebot der Stunde heiße "Kontakte reduzieren".

"Es zählt jeder Tag"

"Wenn wir uns alle daran halten, werden wir alle zusammen die gewaltige Herausforderung durch dieses Virus auch bestehen", betonte Merkel. Das sei ihre Grundüberzeugung. In dem wiederholten Podcast rief Merkel die Menschen auf, ihre Kontakte außerhalb der Familie deutlich einzuschränken und auf alle Reisen zu verzichten, die nicht zwingend notwendig seien. Deutschland befinde sich in einer sehr ernsten Phase des Virusausbruchs. "Die Pandemie breitet sich wieder rapide aus, schneller noch als zu Beginn vor mehr als einem halben Jahr." Nun zähle jeder Tag. In dieser Lage reiche es nicht mehr aus, Abstand zu halten und Maske zu tragen.

Das Robert-Koch-Institut hatte zuletzt erstmals mehr als 14.000 Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages in Deutschland gemeldet. Die am Samstag registrierte Zahl von 14.714 wäre eigentlich ein neuer Rekord. Allerdings wurden einige Fälle nachgemeldet, nachdem es am Donnerstag zu technischen Übermittlungsproblemen zwischen dem RKI sowie Gesundheitsämtern und Landesbehörden gekommen war. Um wie viele Fälle es sich dabei handelt, war zunächst unklar. Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie in Deutschland 418.005 Menschen mit dem Virus angesteckt. Die Zahl der Covid-19-Todesfälle stieg dem RKI zufolge über die Marke von 10.000, sie erhöhte sich wie am Vortag um 49 auf nun 10.003. Als genesen gelten 314.100 Menschen.