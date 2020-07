Corona-Ampel: Wir sind nur Platz 20!

Die Corona-Ampel des Complexity Science Hub zeigt Infektionszahlen im EU-Vergleich.

Wien. Einige europäische Länder sind in der Corona-­Ampel grün eingefärbt. Dort, also etwa in Italien und Deutschland (siehe Tabelle), kam in den letzten 14 Tagen weniger als ein positiver Corona-Test auf 10.000 Einwohner. Österreich ist allerdings nicht mehr dabei. Seit Kurzem sind wir auf der vom Complexity Science Hub (CSH) erstellten Corona-Landkarte gelb eingefärbt.

„Das bedeutet, dass es hier ein erhöhtes Infektionsgeschehen gibt“, erklärt Wissenschaftler Peter Klimek ÖSTERREICH. So gelte es in „gelben Ländern“, mit einem höheren Risiko bei klassischen Corona-Hotspots, wie etwa Veranstaltungen, zu rechnen.

Konkret kommen in Österreich 1,7 Corona-Fälle auf 10.000 Einwohner. Wir liegen im Europa-Ranking damit „nur“ auf Platz 20 (genau genommen ist es Platz 13, da einige Länder gleichauf liegen. Doch in 19 Staaten sind die Covid-Zahlen besser als bei uns).

Klimek analysiert: „Österreich ist konstant in der Entwicklung, aber es brodelt gerade deutlich.“ Die Lage sei derzeit noch kon­trollierbar – aber fragil, wie die Ampel zeige.

Der Europa-Vergleich: Positive Tests pro 100.000 Einwohner

1. Estland: 0,1

2. Finnland: 0,2

Island: 0,2

Norwegen: 0,2

Ungarn: 0,2

3. Lettland: 0,3

4. Litauen: 0,4

Griechenland: 0,4

Slowakei: 0,4

5. Irland: 0,5

Italien: 0,5

6. Deutschland: 0,7

Österreich: 1,7