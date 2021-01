Corona-Arzt Christoph Wenisch: ''Mein Impf-Tagebuch''

Mediziner Christoph Wenisch hat täglich Kontakt mit bis zu 70 Covid-Patienten.

Es war ein historischer Tag: Am 27. Dezember 2020 wurden die ersten Menschen in Österreich gegen Corona geimpft. Einer davon war Infektiologe Christoph Wenisch. Als die Nadel das Mittel in seinen Körper presste, war im Hintergrund Ludwig van Beethovens Ode an die Freude zu hören. Wenisch, Vorstand der Infektionsabteilung am Klinikum Favoriten, formte mit seiner rechten Hand das Siegeszeichen – das symbolische Bild ging um die Welt."Belastungsfähigkeit ist noch immer voll da"Heute, Sonntag, sind seitdem genau zwei Wochen vergangen. Wenisch führt seit der ersten Teilimpfung ein Impftagebuch auf Twitter. In Kurzvideos misst er seine Körpertemperatur: „Fieber habe ich keines, es geht mir wirklich gut.“ Immer wieder, auch im Gespräch mit ÖSTERREICH, fällt der Satz: „Beschwerden habe ich keine.“Was er im Interview über Folgewirkungen sagt, ob er bei den Impfstoffen einen Unterschied macht oder was sein stärkstes Argument für eine Konfrontation mit Impfgegnern ist, lesen Sie mit oe24plus. Jetzt gleich anmelden!