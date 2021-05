Corona-Atlas: Wo die Inzidenz am höchsten ist

Das Bundesland mit der höchsten Sieben-Tages-Inzidenz ist aktuell Vorarlberg mit 76,5, gefolgt von Tirol und der Steiermark.

Seit Ausbruch der Epidemie wurden in Österreich 640.876 Personen positiv auf das Coronavirus getestet – 621.998 Personen sind wieder genesen (Anm. Stand: 22. Mai 2021, 9:30 Uhr). Österreichweit sind 10.541 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 621.998 wieder genesen.



Exakt 50,0 - diese Sieben-Tages-Inzidenz pro 100.000 Menschen wurde am Samstag gemeldet. Das Bundesland mit der höchsten Sieben-Tages-Inzidenz ist aktuell Vorarlberg mit 76,5, gefolgt von Tirol, Steiermark und Oberösterreich. Der Bezirk mit der höchsten Sieben-Tages-Inzidenz ist derzeit Imst in Tirol mit 170,3.



