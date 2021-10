Corona-Cluster nach Veranstaltung an Sportplatz

Aufruf nach mehreren Infektionsfällen in Wulkaprodersdorf.

Burgenland. Nach einer Veranstaltung am Sportplatz Wulkaprodersdorf am 15. und 16. Oktober 2021 wurden mehrere Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Gäste, die am 15. Oktober 2021 das Meisterschaftsspiel Wulkaprodersdorf gegen Großhöflein sowie am 16. Oktober 2021 das sogenannte "VIP-Essen" am Sportplatz Wulkaprodersdorf besucht haben, werden dazu aufgerufen, das PCR-Testangebot der Apotheken nutzen und ihren Gesundheitszustand zu beobachten.

Das gelte auch für Personen, die bereits vollständig geimpft sind. Der Aufruf richtet sich sowohl an Besucher des Kantinenbereiches als auch an jene, die sich nur im Freien aufgehalten haben.