Die Corona-Zahlen in Österreich explodieren. Das sind derzeit die schlimmsten Bezirke.

Rot ist die unerfreuliche Trendfarbe auf der Corona-Ampel. Die zuständige Kommission hat am Donnerstag wie erwartet nur noch das Burgenland und Wien in den orangen Sektor, der hohes Risiko anzeigt, eingestuft. In den übrigen Bundesländern sowie im Gesamtstaat leuchtet die Ampel rot.



Das heißt, es herrscht sehr hohes Infektionsrisiko.



Wo die Zahlen derzeit explodieren, lesen Sie mit oe24plus.