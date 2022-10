Corona-Explosion: So ist die Lage in Ihrem Bezirk

Das sind derzeit die schlimmsten und die sichersten Bezirke Österreichs.

Die Corona-Zahlen in Österreich steigen weiter an. Auch am Sonntag wurden wieder 9.940 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Damit befanden sich die Infektionszahlen am Sonntag fast wieder auf dem Sonntag-Niveau von Mitte April. Am 11. April hatte es 10.635 bestätigte Corona-Fälle gegeben, seither war man sonntags stets unter der 10.000-er-Marke gelegen, an der nun wieder gekratzt wird. Binnen vier Wochen haben sich die Sonntagszahlen verdreifacht - am 11. September lag man noch bei 3.240.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist indes auf 893,7 Fälle je 100.000 Einwohner geklettert. Am meisten Fälle gibt es dabei in Oberösterreich, Salzburg und Tirol. Auf Bezirksebene sind die oberösterreichischen Bezirke Schärding, Eferding und Grieskirchen die absoluten Hotspots in Österreich.

So ist die Lage in Ihrem Bezirk



oe24 zeigt Ihnen, wie viele Neuinfektionen es in den letzten 7 Tagen in Ihrem Bezirk gab.

Burgenland

Eisenstadt: 755 (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten 7 Tagen)

Eisenstadt-Umgebung: 713

Güssing: 713

Jennersdorf: 685

Mattersburg: 950

Neusiedl am See: 546

Oberpullendorf: 929

Oberwart: 768

Rust: 346

Kärnten

Klagenfurt-Stadt: 843

Klagenfurt-Land: 992

Villach-Stadt: 995

Villach-Land: 1.018

Hermagor: 946

Sank Veit an der Glan: 1.105

Spittal an der Drau: 794

Völkermarkt: 1.039

Wolfsberg: 894

Feldkirchen: 925

Niederösterreich

Krems an der Donau: 642

Sankt Pölten: 866

Waidhofen an der Ybbs: 1.082

Wiener Neustadt: 667

Amstetten: 1.075

Baden: 840

Bruck an der Leitha: 767

Gänserndorf: 722

Gmünd: 744

Hollabrunn: 742

Horn: 658

Korneuburg: 905

Krems (Land): 846

Lilienfeld: 745

Melk: 950

Mistelbach: 804

Mödling: 894

Neunkrichen: 803

Sankt Pölten (Land): 987

Scheibbs: 796

Tulln: 923

Waidhofen an der Thaya: 854

Wiener Neustadt (Land): 842

Zwettl: 924

Oberösterreich

Linz: 883

Steyr: 762

Wels: 856

Braunau am Inn: 1.167

Eferding: 1.471

Freistadt: 933

Gmunden: 1.095

Grieskirchen: 1.391

Kirchdorf an der Krems: 1.230

Linz-Land: 1.200

Perg: 1.213

Ried im Innkreis: 1.190

Rohrbach: 966

Schärding: 1.578

Steyr-Land: 1.190

Urfahr-Umgebung: 1.162

Vöcklabruck: 1.038

Wels-Land: 1.116

Salzburg

Salzburg: 970

Hallein: 1.038

Salzburg-Umgebung: 1.223

Sankt Johann im Pongau: 900

Tamsweg: 964

Zell am See: 876

Steiermark

Graz: 848

Deutschlandsberg: 854

Graz-Umgebung: 963

Leibnitz: 956

Leoben: 822

Liezen: 676

Murau: 863

Voitsberg: 799

Weiz: 689

Murtal: 607

Brück-Mürzzuschlag: 617

Hartberg-Fürstenfeld: 716

Südoststeiermark: 770

Tirol

Innsbruck-Stadt: 1.016

Imst: 940

Innsbruck-Land: 1.108

Kitzbühel: 1.057

Kufstein: 1.140

Landeck: 788

Lienz: 1.095

Reutte: 739

Schwaz: 887

Vorarlberg

Bludenz: 944

Bregenz: 650

Dornbirn: 630

Feldkirch: 951

Wien

Wien (ganze Stadt): 768

Prognose: Bis zu 70.000 Fälle am Tag möglich

Pandemie-Experten sind von dem derzeitigen Anstieg der Neuinfektionen mehr als beunruhigt. Fast alle sind sich einig: Die derzeitige Corona-Welle wird noch größer und noch stärker werden. Wie schlimm es tatsächlich werden könnte, prognostiziert Komplexitätsforscher Peter Klimek gegenüber ÖSTERREICH.

Er sieht bei der jetzigen BA.5-Welle weiterhin „30.000 bis 70.000 Neuinfektionen pro Tag“. Das sei aber noch lange nicht alles, Klimek prognostiziert ein „dickes Ende“, das uns erst noch bevorstünde. „Wir tappen im Dunkeln, da die Dunkelziffer aktuell äußert hoch ist.“