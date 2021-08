Betroffen sind Gäste von zwei Lokalen.

Stubenberg/Ilz. Nachdem zwei Corona-Fälle im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld bekanntgeworden sind, ruft die Bezirkshauptmannschaft nun Lokalgäste auf, ihren Gesundheitszustand im Auge zu behalten. Betroffen sind Gäste von zwei Lokalen in Stubenberg am See (Grandma ́s Hipster Kiosk 99 am vergangenen Samstagnachmittag und Seerestaurant Gruber am vergangenen Sonntagnachmittag) sowie Personen, die in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Rockhaus in Ilz waren.