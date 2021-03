Corona: Große Sorge um neue New York-Mutation

Die neue Mutation mit dem Namen B.1.526 kurz “New York Mutation“ breitet sich in den USA aus.

Nach aktuellem Stand gibt es 735 bestätigte Fälle.



Der Ursprung der Mutation die im November erstmals aufgetauchte ist, wurde in den USA beziehungsweise in New York festgemacht.



In den letzten zwei Wochen gab es über 585 Fälle, bestätigt ein Bundesgesundheitsbeamter.