Hier sind die Corona-Zahlen in Österreich derzeit am höchsten.

Ab heute, Montag, braucht man einen negativen Corona-Test, wenn man den Bezirk Braunau in Oberösterreich verlassen will.



Such anderen Bezirken könnte eine Ausreisetestpflicht jetzt bevorstehen.



