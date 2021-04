Corona-Impfungen: Drei-Millionen-Marke geknackt

Allein im April wurden rund 1,2 Millionen Impfungen verabreicht.

Nachdem am 10. April die 2 Millionen Impfungen überschritten wurden, wurde im Laufe des gestrigen Tages die 3 Millionen-Marke geknackt. Wir stehen somit heute bei gut 3,05 Millionen Impfungen in Österreich. Seit dem 30. März wurden somit mehr als 1,4 Millionen Impfungen in Österreich verabreicht, mehr als 46.000 Impfungen durchschnittlich pro Tag.“, freut sich Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein.

Waren Ende März noch etwas mehr als 32 Prozent der über 65-Jährigen geimpft, so sind es heute bereits mehr als 66 Prozent. Auch bei der gesamten impfbaren Bevölkerung hat sich dieser Wert verdoppelt. Waren es dort vor einem Monat noch rund 15 Prozent, die bereits eine Impfung erhalten haben, sind es heute bereits knapp 30 Prozent, die bereits mindestens eine Dosis der Corona-Schutzimpfung erhalten haben.

Phase 3 startet

„Der April hat uns gezeigt, wie gut wir das Impftempo in Österreich verbessern können wenn ausreichend Impfstoff vorhanden ist. Im Mai rechnen wir mit rund 500.000 Dosen gelieferten Impfstoffen pro Woche. Somit werden wir das Impftempo noch einmal deutlich erhöhen können. Im Juni werden es dann sogar 700.000 Dosen pro Woche sein.“, so Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein.

Mit Mai wird die Phase 3 unseres Impfplans beginnen. Diese kennzeichnet sich durch eine großflächige Impfstoffverfügbarkeit aus, wodurch eine breite Impfung der Bevölkerung begonnen werden kann. Die primäre Priorisierung in Phase 3 erfolgt weiterhin nach Alter und gesundheitlichen Risiken. Im Laufe der kommenden Wochen ist mit einer großflächigen Öffnung der Anmeldung in allen Bundesländern zu rechnen. Außerdem werden wir Mitte Mai auch in den Betrieben zu impfen beginnen.

„Dadurch werden wir unsere Impfziele gut erreichen können und bis zum Sommer alle Impfwilligen zu impfen. Bis zu 70% der impfbaren Bevölkerung ist realistisch, wenn wir alle zusammenhelfen. Denn im Juni wird erstmals mehr Impfstoff verfügbar sein, als es Impfwillige gibt. Dann heißt es, auch jene Menschen in Österreich von der Sinnhaftigkeit der Corona-Schutzimpfung zu überzeugen, die noch zögern. Sie ist der Schlüssel im Kampf gegen die Pandemie und wird uns viele unserer gewohnten Freiheiten wieder zurückbringen. Darum bitte ich alle, dieses wichtige Angebot zu nutzen und bei der ersten Gelegenheit einen Impftermin zu buchen“, so Mückstein abschließend.