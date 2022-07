''Corona ist außer Kontrolle''

Hohe Dunkelziffer, steigende Hospitalisierungen und kaum noch echte Überwachung.

Wien. Gestern wurden erneut über 14.000 Corona-Neuinfektionen offiziell eingemeldet. Aber was ­sagen diese Zahlen eigentlich noch aus? „Wenig“, antwortet der Komplexitätsforscher im ÖSTERREICH-Gespräch. Menschen würden sich weniger testen, die Dunkelziffer sei hoch. Das heißt, die reale Anzahl der Neuinfektionen ist weit höher als gemessen. Das erkenne man – zeitverzögert – an den Spitalseinweisungen.

In den letzten 20 Tagen habe sich etwa die Sieben-Tages-Inzidenz in Wien – auf hohem Niveau – kaum verändert. Aber in den Spitalsuafnahmen sehe man „eine sehr deutliche Zunahme“, sagt Klimek.

Der Lungenfacharzt und Covid-Experte Arshang Valipour bestätigt das im oe24.TV-Interview.

Spitäler. Er berichtet zudem, dass es weit mehr Corona-Hospitalisierungen als im vergangenen Sommer geben würde. Zwei Drittel der Spitalseinweisungen seien aufgrund von Covid, ein Drittel seien Zufallsbefunde bei Einweisungen ins Spital. Dadurch, dass nun auch Gesundheitspersonal „nach zwei Jahren“ härtester Spitalsarbeit verstärkt auf Urlaub sei und auch Ärzte und Pfleger von Infektionen betroffen seien, würden die hohen Infektionszahlen einen gefährlichen Mix auslösen, erklärt Valipour.

Gegen Quarantäne-Aus & für Masken-Comeback

Regeln. Klimek rät dringend die Surveillance – Überwachung – wieder hochzufahren, um die Kontrolle nicht vollends zu verlieren. Der „wichtigste Anhaltspunkt sind die Spitäler“. Derzeit liegen rund 1500 Covid-Patienten auf Normalstationen. Bis Ende des Sommers könnte sich die Zahl sogar verdoppeln.

Valipour spricht sich als „Spitalsarzt“ klar gegen eine Aufweichung der Quarantäne aus, wie sie vom Gesundheitsministerium angedacht ist aus und empfiehlt in geschlossenen Räumen wieder Maske zu tragen.