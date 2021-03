Die Tiroler wurden zum zweiten Mal bei der Missachtung der Quarantäne erwischt.

Tirol. Zwei österreichische Obdachlose (31, 35) haben offenbar den Sinn und Zweck einer Quarantäne nicht verstanden. Das Duo wurde positiv auf Covid-19 getestet und erhielt einen Quarantänebescheid. Bis zum Ende der Isolation mussten sich die beiden daher in ihrer ­zugewiesenen Absonderungsunterkunft in Innsbruck aufhalten und durften diese nicht verlassen.

Das wurde den Obdachlosen aber anscheinend zu langweilig. Bereits zum zweiten Mal ignorierten sie die Auflagen und unternahmen Sonntagabend gegen 20 Uhr gemeinsam einen Spaziergang.

Bei Kontrolle nicht in Isolation angetroffen

Als sie am Abend bei einer Kontrolle der Polizei neuerlich nicht angetroffen wurden, wurde nach ihnen gefahndet. Kurz nach 22 Uhr kamen die Obdachlosen schließlich wieder in ihre Unterkunft zurück, wo die Polizisten sie bereits erwarteten. Da sie erneut gegen ihre Absonderungsauflagen verstoßen hatten, wurden sie von den Beamten festgenommen und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Innsbruck überstellt.

Beide gaben an, Langeweile gehabt zu haben. Sie wurden bei der Behörde wegen vorsätzlicher Gefährdung von Menschen durch übertragbare Krankheiten angezeigt. Eine Haftprüfung folgt.