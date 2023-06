Corona: ''Patient Null'' gefunden

Nach über drei Jahre Corona-Pandemie soll der Patient Null gefunden worden sein.

Die US-Medien "Public" und "Racket News" berichten, dass der sogenannte Patient null, also die Person, von der die Krankheit ausgegangen ist, identifiziert wurde. Sie berufen sich auf "mehrere US-Regierungsbeamte" und sprechen von "bedeutenden neuen Beweisen".

Patient Null ist Wissenschaftler

Berichten zufolge handelt es sich bei Patient null um den Wissenschaftler Ben Hu, der im Wuhan Institute of Virology gearbeitet haben soll, dem wahrscheinlichen Ursprungsort des Coronavirus. Hu sei an der Erforschung von Methoden beteiligt gewesen sein, um Viren noch infektiöser zu machen.

Die genannten Quellen aus US-Regierungskreisen sind sich angeblich "zu 100 Prozent" sicher, dass das Virus versehentlich aus dem Wuhan Institute of Virology stammt. Sie behaupten, dass Ben Hu und zwei weitere Wissenschaftler im Herbst 2019 Symptome entwickelten, die später charakteristisch für die Infektionskrankheit Covid-19 wurden.

Video sorgte für Wirbel

Es existiert auch ein Video des chinesischen Staatsfernsehens aus dem Dezember 2017, das die Arbeit von Ben Hu und anderen Kollegen im Wuhan Institute of Virology dokumentiert. In dem Video tragen alle gezeigten Personen keinerlei Schutzausrüstung. Bereits damals wurde das Experimentieren mit Sars-ähnlichen Viren auf einem zu niedrigen Sicherheitsniveau durchgeführt, so eine zitierte Molekularbiologin.