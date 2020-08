Corona-Rekord: Weltweit steigen die Zahlen

Weltweit zeigt der Trend bei den Corona-Infektionszahlen nach oben – auch in Österreich.

Am Sonntag meldete die Weltgesundheitsorganisation einen traurigen Rekord: 294.237 Corona-Neuinfektionen weltweit in nur 24 Stunden. Damit sind seit Ausbruch der Pandemie 24,1 Millionen Menschen an dem neuartigen Virus erkrankt. Und 769.000 Personen sind bereits daran verstorben.

Dunkelziffer

Die Dunkelziffer ist laut Experten erheblich. In manchen Ländern werden viele, in anderen nur wenige Menschen auf das ­Virus getestet.

Besonders stark betroffen sind die USA, wo 5,36 Millionen Menschen positiv auf SARS-CoV-2 getestet wurden (siehe Tabelle rechts). 169.489 Menschen sind verstorben – so viele wie in keinem anderen Land. Ebenfalls im Millionenbereich bewegen sich die Infektionszahlen in Brasilien, Indien und Russland.

Trend nach oben

Auch in Europa geht der Trend nun seit einigen Wochen wieder steil nach oben. Vor allem in Spanien, Frankreich, dem Westbalkan – aber auch in Österreich, wo am Sonntag 191 Neuinfektionen gemeldet wurden.

Anschober: "Anstieg in Österreich war zu erwarten"

Auch in Österreich sei ein ­Anstieg der Corona-Zahlen zu erwarten gewesen. Das erklärte Gesundheitsminister Rudolf Anschober am Sonntag, als sein Ressort 191 Neuinfektionen (bei 54 Genesenen) innerhalb von 24 Stunden meldete. Viel für ein Wochenende, an dem bekanntlich weit weniger Testresultate eingemeldet werden. Am Samstag gab es gar über 300 Neuinfektionen – der höchste tägliche Zuwachs seit Anfang April. Damals ­befand sich Österreich im Lockdown.

Die größten Gruppen unter den Neuinfizierten: Junge sowie Kroatien-Rückkehrer.