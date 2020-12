Corona: So schlägt sich Österreich im EU-Vergleich

Corona-Hotspots: In diesen Ländern sind die Zahlen derzeit höher als in Österreich.

Österreich steht unmittelbar vor einem dritten Corona-Lockdown. Heute beschließt die Regierung neue Maßnahmen, die in den Weihnachtsferien gelten sollen. Österreich ist damit in Europa nicht allein. Zuletzt haben mehrere Länder – wie etwa Deutschland – einen solchen Weihnachtslockdown beschlossen.

Doch wie hoch sind die Corona-Zahlen im europäischen Vergleich. Laut der European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) liegt Österreich mit einer 14-Tages-Inzidenz von 473 bezogen auf die Neuinfektionen derzeit im Mittelfeld. Hotspots sind dabei derzeit Kroatien, Litauen und Luxemburg. Die Zahlen in Deutschland, Italien und Spanien sind hingegen etwas niedriger als bei uns.

Musterschüler sind weiterhin Finnland, Irland und Island.

Hier gibt es die meisten Neuinfektionen

Kroatien: 1209 (pro 100.000 Einwohner in den letzten 14 Tagen)

Litauen: 1205

Luxemburg: 1189

Slowenien: 1006

Schweden: 782

Ungarn: 683

Tschechien: 576

Niederlande. 547

Zypern: 539

Bulgarien: 528

Dänemark: 524

Slowakei: 500

Österreich: 473

Italien: 428

UK: 348

Deutschland: 341

Frankreich: 236

Spanien: 221

Norwegen: 117

Finnland: 112

Irland: 80

Island: 49

Bezogen auf die Todesfälle ergibt sich ein anderes Bild. Hier weist Österreich innerhalb der EU den fünfhöchsten Wert auf. Bezogen auf die Bevölkerung sterben in Deutschland nicht einmal halb so viele Menschen an Corona wie bei uns.

Hier gibt es die meisten Todesopfer

Bulgarien: 26,8 (pro 100.000 Einwohner in den letzten 14 Tagen)

Slowenien: 25,6

Ungarn: 23,6

Kroatien: 22,8

Österreich: 16,9

Deutschland: 6,9