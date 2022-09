Corona-Zahlen steigen wieder: Das sind die Hotspots in Österreich

In diesen Bezirken explodieren jetzt die Corona-Zahlen.

Die Corona-Zahlen in Österreich steigen wieder. In 24 Stunden sind in Österreich am Dienstag 8.264 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert worden. Das ist laut dem AGES-Update von Mittwoch der höchste Wert seit 2. August, als es mehr als 8.400 Fälle waren.

Zahlen steigen weiter

Der Anstieg an gemeldeten Corona-Infektionen in den vergangenen zwei Wochen hat bereits zu einem geringen Plus beim Spitalsbelag geführt. Dieser Trend in den Krankenhäusern dürfte sich laut der Covid-Prognose von Mittwoch fortsetzen. In zwei Wochen erwarten die Modellrechner wieder mehr als 1.000 Infizierte auf Normalstationen, nach 929 am (gestrigen) Dienstag. Worauf der Anstieg bei den Neuinfektionen zurückzuführen ist, war jedoch noch nicht ganz klar.

"Die vorliegenden Parameter der gemeldeten Fallzahlen weisen in allen Altersgruppen steigende Raten auf", betonten die Experten von TU Wien, MedUni Wien und Gesundheit Österreich GmbH (GÖG) in ihrem wöchentlichen Update. Insbesondere in der Altersgruppe der Fünf- bis 14-jährigen komme es zu Anstiegen. Während die Sieben-Tage Inzidenz innerhalb einer Woche von ca. 330 auf 410 Fälle gestiegen ist, gab es in der Altersgruppe der Pflichtschüler eine Erhöhung von ca. 300 auf 500 Fälle je 100.000 Einwohner.

Das sind die Hotspots

Bezirk 7-Tages-Inzidenz Waidhofen an der Ybbs 769 Amstetten 697 Schärding 687 Völkermarkt 660 Grieskirchen 639 Oberpullendorf 599 Eferding 596 Urfahr-Umgebung 593 Leoben 593 Perg 587

Die meisten Fälle melden derzeit Oberösterreich, Tirol und Niederösterreich. Auf Bezirksebene weist Waidhofen an der Ybbs mit 769 die höchste Inzidenz auf. Dahinter folgen Amstetten, Schärding und Völkermarkt. Am wenigsten Fälle gibt es in Bregenz, Murau und Hartberg-Fürstenfeld.