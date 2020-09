Corona-Zahlen: Wien knapp vor bisherigem Höchstwert

432 neue Infektionen binnen 24 Stunden diagnostiziert.

Wien. In Wien sind aktuell insgesamt 12.825 positive Testungen mit dem Coronavirus bestätigt, wie der Krisenstab am Samstag mitteilte. Der Anstieg innerhalb der vergangenen 24 Stunden betrug 432. Dies liegt nahe am bisherigen Höchstwert von 444 neuen Fällen innerhalb eines Tages. Somit gab es in der Bundeshauptstadt 4.136 aktiv Infizierte.

Die Zahl der mit dem Virus in Zusammenhang stehenden Todesfälle beträgt 234 - das ist einer mehr als gestern, Freitag. Bei dem Verstorbenen handelt es sich laut Krisenstab um einen Mann im Alter von 66 Jahren mit Vorerkrankungen.

8.455 Personen sind in Wien wieder genesen. Die Zahl der Testungen am gestrigen Freitag wurde mit 7.163 angegeben. Die Gesamtzahl der Untersuchungen stieg damit auf 397.518.