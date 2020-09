Coronavirus-Explosion in Indien

Mehr als 90.000 Fälle in 24 Stunden noch in keinem anderen Land registriert.

Neu-Delhi. Indien hat 90.632 Neuinfektionen mit dem Coronavirus binnen 24 Stunden gemeldet. Noch nie wurden weltweit in einem Land so viele Corona-Ansteckungen innerhalb eines Tages gezählt. Insgesamt kommt Indien nunmehr auf 4,1 Millionen bestätigte Fälle. Nach den USA und Brasilien liegt es auf Platz drei der Staaten mit den meisten Infektionen. Die Zahl der Toten kletterte auf über 70.000.

Deutschland unterstützt Indien bei Corona-Bekämpfung

Die deutsche Bundesregierung unterstützt das von der Corona-Pandemie besonders stark betroffene Indien. Das Land soll 330.000 Corona-Testkits und 600.000 Schutzausrüstungen für medizinisches Personal im Gesamtumfang von 15 Millionen Euro erhalten, wie Entwicklungsminister Gerd Müller den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Sonntag) sagte.

Außerdem stelle das Entwicklungsministerium kurzfristige Kredite im Umfang von 460 Millionen Euro bereit für Nahrungsmittel und Überbrückungshilfen an Menschen in Indien, die in der Corona-Krise ihren Job verloren haben. "Das ist weltweit eine der größten Corona-Unterstützungsmaßnahmen", betonte Müller.

Die Zahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen in Indien hatte am Samstag die Vier-Millionen-Marke überschritten - nicht einmal zwei Wochen zuvor waren es noch drei Millionen Fälle gewesen. Weltweit rangierte das südasiatische Land bei der Zahl der Infektionen an dritter Stelle hinter den USA und Brasilien.