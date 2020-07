Coronavirus: Regierung bereitet 17-Punkte-Geheimplan vor

Morgen verkündet die Regierung, ob die Maskenpflich wiedereingeführt wird. Gleichzeitig wurde ein geheimer 17-Punkte-Plan entwickelt.

Die WHO meldet weitere Rekordzuwächse bei der weltweiten Ausbreitung der Corona-Pandemie, erstmals sind mehr als 14 Millionen Menschen bestätigt als infiziert gemeldet, davon sind 7,9 Mio genesen). Ein besonders starker Anstieg wird aus vielen Regionen gemeldet, vor allem aber aus den USA, Brasilien, Indien, Südafrika. Bereits mehr als 600.000 Menschen sind mittlerweile am Corona-Virus verstorben.

In Österreich liegen heute 134 Neuinfektionen vor, bei gleichzeitig 166 Neugenesenen. Die Zahl der aktiv-Erkrankten sinkt damit leicht auf 1361. Wie in den vergangenen Tagen sind auch heute die Cluster in Oberösterreich und Wien hauptverantwortlich für die Neuinfektionen. Relativ stabil weiterhin die Zahl der Hospitalisierten: 98 Erkrankte befinden sich in Spitalsbehandlung, davon 11 in der Intensivstation.

Maskenpflicht ab Montag?

Anschober: „Das ist weiterhin die in der Phase 3 (Stabilisierung nach den 10 Öffnungsschritten, nach Grenzöffnungen und Start des Tourismus) erwartete Entwicklung - regionale Ausbrüche müssen regional abgegrenzt werden. Gleichzeitig bereiten wir uns mit der Vorbereitung eines 17 Punkte umfassenden Aktionsplans (inkl. der Einführung der Corona-Ampel) intensiv auf die große Herausforderung im Herbst vor."

Derzeit werde laut dem Minister auch die Frage der Notwendigkeit und der Ausdehnung der Maskenpflicht geprüft. Morgen (Sonntag) soll die Entscheidung verkündet werden.