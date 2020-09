Nach Wien setzt die Schweiz nun auch Oberösterreich und Niederösterreich auf die Liste der Risikoländer.

Die aktualisierte Liste enthält neben den beiden Bundesländer Oberösterreich und Niederösterreich die Gebiete der Bretagne in Frankreich, Ligurien in Italien. Wer aus einem der Risikogeniete einreist, muss zehn Tage in Quarantäne.

Details folgen in Kürze.