Darum explodieren in der Türkei jetzt die Corona-Zahlen

Innerhalb einer Woche haben sich die Coronazahlen in der Türkei verachtzehnfacht.

Seit Mai bewegten sich die Corona-Zahlen in der Türkei, zum Vergleich mit den meisten anderen Ländern weltweit, auf einem sehr niedrigen Niveau. Meistens lagen die Neuinfektionen pro Tag bei unter 1.000 Fälle. Am 9. November verzeichnete man 1.576 neue Fälle in 24 Stunden. Einen Tag später änderte sich die Lage dramatisch. Seit dem 10. November explodieren die Zahlen förmlich. Zuerst schossen sie auf 5.000, 10.000 und 20.000 Fälle und hielten am Freitag bei 29.132 Neuinfektionen.

Nun ist auch der Grund dafür bekannt geworden: Die türkischen Behörden haben ihre Zählweise geändert. Statt alle positiven Fälle zu registrieren und zu melden, hatte das Land nämlich bisher nur jene Erkrankten gemeldet, die sowohl Symptome hatten, als auch in Spitälern behandelt werden mussten. Damit sorgte die Türkei für heftige Kritik. Jetzt würden alle positiv getesteten Fälle bekannte gegeben, sagte der türkische Gesundheitsminister Fahrettin Koca.