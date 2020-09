Millionenregen: So viel casht Thiem für Titel

Dominic Thiem in neuen Sphären: Heute in New York kann er seinen Marktwert vergolden.

Nach seinem Sieg im Halbfinale gegen Vorjahresfinalisten Daniil Medwedew (RUS) hat Dominic Thiem ein Preisgeld in Höhe von 1,6 Millionen Euro sicher -heute kann er diesen Betrag noch einmal verdoppeln. 3,25 Millionen Euro ist der Titel bei den US Open wert. Das ist mehr als der durchschnittliche Lebensverdienst eines österreichischen Hochschulabsolventen (2,3 Mio. Euro). Insgesamt hält Thiem vor dem Finale bei einem Karriere-Preisgeld von 21,8 Millionen Euro. Im ewigen Ranking der Tennisspieler ist der Weltranglisten-3. damit die Nummer 11, mit dem Titel in New York würde er in die Top 10 vorrücken. Zum Vergleich: Thomas Muster, Österreichs bislang einziger Grand-Slam-Champ (1995 in Paris), cashte in seiner Karriere 10,4 Millionen Euro (53.). Top-Unternehmen heiß auf Thiem-Sponsoring Dank seiner Erfolge ist Thiem bei den Sponsoren heiß begehrt: Top-Unternehmen wie Adidas, Kia, Rolex, Red Bull oder die Bank Austria sponsoren unseren Superstar. "Dominic ist mittlerweile auf der ganzen Welt ein bekanntes Gesicht", so Manager Herwig Straka. Die Sponsoren-Deals bescheren Thiem jährlich weitere hohe einstellige Millionen-Beträge. Seinen Werbewert verdoppelte Thiem im Jahr 2019 laut Focus Institut auf 7,1 Millionen Euro -damit war er Österreichs Nummer 2 hinter Marcel Hirscher. Rund 1,6 Millionen folgen Thiem auf Social Media Mit einer neuen Homepage und einem eigenen Thiem-Logo stößt Thiem in neue Sphären hoch. Auf den Social-Media-Kanälen hat er mittlerweile rund 1,6 Millionen Follower.