Darum hat Wien plötzlich nur 14 Corona-Neuinfektionen

In den letzten 24 Stunden wurden in der Bundeshauptstadt nur 14 neue Corona-Fälle gemeldet – das ist der Grund.

Wien. Wie in den vergangenen Tagen, setzte sich der positive Trend österreichweit bei den Neuinfektionen auch heute fort. Für das ganze Land wurden 445 neue Fälle gemeldet. Die große Überraschung gab es bei den Zahlen aus Wien, denn aus der Bundeshauptstadt wurden nur 14 Neuinfektionen an einem Tag gemeldet.

Gesundheitsbehörde Wien und der medizinische Krisenstab der Stadt Wien informierte am Mittwoch über 138.405 positive Testungen seit Beginn der Pandemie – gestern waren es 138.391 positive Testungen. Der Grund dafür, dass nur 14 neue Corona-Fälle gemeldet wurden, ist einfach: Eine Datenbereinigung.

Die heute eingemeldeten Befunde beinhalteten:

74 Befunde vom 25.05.21

2 Befunde weniger vom 24.05.21

4 Befunde weniger vom 23.05.21

12 Befunde weniger vom 22.05.21

42 Befunde von den Tagen davor.

Die Zahl der mit dem Virus in Zusammenhang stehenden Todesfälle beträgt 2.315 (vier Todesfälle in den letzten 24 Stunden). Somit verzeichnet die Bundeshauptstadt aktuell 646 aktive Fälle. Gestern wurden in Wien 195.089 Corona-Testbefunde eingemeldet. Davon waren 76.380 PCR-Tests und 118.709 Antigen-Schnelltests.

39 Prozent der Personen, die zurzeit in Wien positiv getestet werden, sind zum Zeitpunkt des Tests ohne Symptome. Die Aufklärungsquote Wien beträgt derzeit 72 Prozent.

Die Gesundheitshotline 1450 hat 17.618 Anrufe entgegengenommen.