Das Corona-Wunder

Vor Weihnachten sinken die Corona-Zahlen – es gibt aber einen Wermutstropfen.

Wien. Am Donnerstag ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen leicht zurückgegangen. Innerhalb von 24 Stunden wurden 2.174 Neuansteckungen registriert. Das liegt unter dem Schnitt der vergangenen sieben Tage mit 2.292 Fällen täglich. Dabei könnte es sich um die Ruhe vor dem Sturm handeln, denn das Covid-Prognosekonsortium hat die nächste Welle aufgrund der Omikron-Variante für Jänner angekündigt.

Schlimmer als Schweden. Weiterhin hoch ist die Zahl der Toten. 28 Menschen sind von Mittwoch auf Donnerstag mit einer Corona-Infektion gestorben. Innerhalb einer Woche sind 209 Menschen an oder mit Covid-19 verstorben. Seit ihrem Ausbruch hat die Pandemie 13.595 Corona-Tote in Österreich gefordert – damit haben wir Schweden überholt.

Weniger Impfungen: In Österreich ging auch die Zahl der Impfungen zurück – gestern waten es nur 73.000 – vor einer Woche noch 115.000.