Das sind die 20 schlimmsten Corona-Bezirke

Hier wurden in den letzten 7 Tagen am meisten Neuinfektionen gemeldet.

Die Serie von Schocknachrichten reißt nicht ab: Am Freitag gab es zum zweiten Mal seit Beginn der Pandemie mehr als 1.000 Ansteckungen an nur einem Tag (siehe Grafik).

Anstieg. Jetzt zeigen neue Daten: Noch nie waren die Zahlen von Samstag- bis Sonntagfrüh (das sind bei Redaktionsschluss die aktuellsten) so schlimm wie diese Woche. 714 Infektionen in 24 Stunden. Zum Vergleich: Eine Woche zuvor waren es 561 Fälle. Sogar auf dem Höhepunkt der Infektionen, am 28. März, gab es "lediglich" 680 positive Covid-Tests am Sonntag.

Am schlimmsten ist der Infektionsanstieg am Sonntag wieder einmal in Wien (+249), gefolgt von Niederösterreich (+134) und Oberösterreich (+127). In Wien sind aktuell 4.374 Menschen an Corona erkrankt. Das sind fast viermal mehr als in Niederösterreich (1.188 Fälle).

Intensivpatienten. Besorgniserregend: Die Zahl der Intensivpatienten übersteigt seit gestern wieder die 100er-Marke. Derzeit sind 103 Intensivbetten belegt, am Samstag waren es noch 97. Schon lange ist Covid keine Krankheit der Älteren. Die meisten Fälle gab es in der Altersgruppe 15 bis 24 (9.133 Fälle).

Hier gibt es die meisten Fälle

Am meisten Neuinfektionen gab es in der vergangenen Woche gemessen an der Bevölkerung im Kärntner Bezirk Hermagor. Hier gab es im Zuge eines Alamabtriebs insgesamt 47 Infektionen. Dahinter folgen Landeck (Tirol), Wien und Hallein (Salzburg).

Hermagor : 181,1(Fälle pro 100.000 Einwohner in den letzten 7 Tagen)

Landeck: 148,8

Wien: 118,8

Hallein: 117,6

Sankt Pölten: 114,5

Innsbruck: 108,2

Ried im Innkreis: 102,9

Güssing: 100,8

Feldkirch: 97,1

Gmünd: 89,7

Krems an der Donau: 88,4

Bruck an der Leitha: 84,3

Linz: 81,2

Völkermarkt: 74,0

Waidhofen an der Thaya: 73,4

Neusiedl am See: 72,2

Linz-Land: 67,2

Wels: 66,4

Innsbruck-Land: 66,37

Vöcklabruck: 63,1

So stark ist Ihre Gemeinde betroffen