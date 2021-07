Das sind die aktuellen Corona-Hotspots Österreichs

Die Zahlen steigen rasant: Das sind aktuell die Corona-Hotspots Österreichs.

Die Zahl der Neuinfektionen ist am Sonntag im Vergleich zum Vortag zwar gesunken. So wurden laut Innen- und Gesundheitsministerium 323 neue Infektionen gemeldet. Am Samstag waren es aber 411. Vergangenen Sonntag wurden allerdings zum Vergleich nur 159 Infektionen registriert. Im Wochenvergleich geht es also deutlich nach oben. Die Sieben-Tage-Inzidenz betrug 23,8.

Und in den Spitälern, die ja vor Überfüllung geschützt werden müssen? Auf Normalstationen lagen am Sonntag 107 Personen, das sind um sieben weniger als am Samstag. 32 Menschen wurden auf Intensivstationen betreut. Diese Zahl sank seit dem Vortag um vier.

Das sind die Corona-Hotspots

Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten 7 Tagen Zell am See 117 Lienz 115 Reutte 48 Voitsberg 45 Sankt Johann 43 Kirchdorf 40 Villach Land 40 Wien 40 Wels 32 Linz-Land 32

Absoluter Hotspots sind dabei Zell am See (Salzburg) und Lienz (Tirol), wo die Inzidenz bereits über 100 liegt. Aber auch in Reutte, Graz-Umgebung und Voitsberg werden bereits wieder deutlich mehr Neuinfektionen gemeldet.