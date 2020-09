Das sind die neuen Corona-Hotspots

Die Corona-Zahlen steigen weiter. Selbst am gestrigen Sonntag - es wird am Wochenende meist weniger getestet und von Laboren weniger eingemeldet - wurden in Österreich 621 neue Coronavirusfälle registriert. Erstmals seit dem Frühjahr sind damit 8.100 derzeit an Covid-19 erkrankt.

Nicht nur in Österreich stiegen die Zahlen zuletzt rasant an, auch in anderen europäischen Ländern spitzt sich die Lage zu. Gemessen an der Bevölkerung weist derzeit Montenegro am meisten Neuinfektionen auf. Dahinter folgen Spanien, Tschechien und Frankreich. Österreich liegt in dieser Statistik etwa gleichauf mit Ungarn oder auch Dänemark. Deutlich weniger neue Fälle gibt es hingegen in Deutschland, Griechenland oder auch Italien.

Montenegro: 217,8 (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten 7 Tagen)

Spanien: 157,7

Tschechien: 120,7

Frankreich: 99,5

Belgien: 71,7

Niederlande: 67,6

Bosnien: 63,0

Österreich: 53,4

Ungarn: 52,6

Dänemark: 50,1

Großbritannien: 37,4

Kroatien: 32,9

Schweiz: 30,0

Russland: 26,9

Griechenland: 18,5

Italien: 17,0

Deutschland: 14,5

Sollte der deutliche Anstieg an Infektionen anhalten, könnte die tschechische Regierung Gesundheitsminister Adam Vojtech zufolge den Ausnahmezustand erklären. Die Regierung solle einen solchen Schritt am Montag diskutieren, sagte er in einer Fernsehdiskussion. In den vergangenen 14 Tagen belief sich die Zahl der Infektionen pro 100.000 Einwohner in Tschechien auf 193 laut dem Europäischen Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten.

Tschechien verzeichnete am Sonntag mit 2.046 Coronavirus-Neuinfektionen zwar etwas weniger als zuletzt, aber zugleich einen Höchstwert für Wochenenden, an denen gewöhnlich weniger Tests durchgeführt werden. Die Gesamtzahl der bestätigten Fälle stieg damit auf 48.306, wie aus Daten des Gesundheitsministeriums hervorgeht. In Tschechien nahmen die Ansteckungen zuletzt massiv zu. Gemessen an der Gesamtbevölkerung von 10,7 Millionen Einwohnern haben nur Spanien und Frankreich in der Europäischen Union in den vergangenen zwei Wochen einen größeren Anstieg verzeichnet.

In Deutschland stieg die Zahl der bekannten Infektionen am Sonntag um 1.345 auf 271.415, wie aus Daten auf der Internetseite des Robert-Koch-Instituts (RKI) hervorgeht. Die Zahl der Todesfälle legt demnach um zwei auf 9.386 zu.

Madrid verhängt ab Montag strenge Beschränkungen