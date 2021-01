Alarmierende neue Studie der Statistik Austria: Die Corona-Pandemie sorgt für den stärksten Rückgang der Lebenserwartung in Österreich seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1951.

Wien 1.268 Graz 214 Graz-Umgebung 201 Bruck-Mürzzuschlag 180 Linz 179 Hartberg-Fürstenfeld 143 Klagenfurt 129 Murtal 123 Südoststeiermark 119 Vöcklabruck 119

Am meisten Toten (in absoluten Zahlen) gab es dabei in Wien gefolgt von den steirischen Bezirken Graz, Graz-Umgebung und Bruck-Mürzzuschlag. Keinen einzigen Corona-Toten gab es in Rust im Burgenland, lediglich 3 im Tiroler Bezirk Reutte.

Hier ist Corona am tödlichsten