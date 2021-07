Das sind die neuen Symptome der Delta-Variante

So unterscheidet sich die neue Mutation vom Corona-Urtyp.

Die Deltavirus-Variante von Covid-19 breitet sich in Europa weiterhin rasant aus.



Die Mutation ist deutlich ansteckender als der Urtyp oder die britische Variante und führte dazu, dass die Corona-Zahlen in Großbritannien oder Portugal bereits wieder rasant ansteigen.



Dabei kann die zunächst in Indien entdeckte Corona-Variante bei Patienten anscheinend andere Symptome als frühere Corona-Typen verursachen. Doch welche sind das?