Linzerinnen auf Maturareise mit Delta-Variante infiziert

Zwei 18-Jährige Linzerinnen haben sich auf ihrer Maturareise in Barcelona offenbar mit der Delta-Variante infiziert

Die Gesundheitsbehörde der oö. Landeshauptstadt meldete die beiden vorsequenzierten Fälle (Wahrscheinlichkeit: 90 Prozent) am Freitag. Eine weitere Maturantin ist ebenfalls erkrankt, ob mit der Delta-Variante war vorerst nicht bekannt. Die drei jungen Frauen befinden sich in Heimquarantäne, hieß es in einer Aussendung der Stadt.

Contact-Tracing

Eine fünfköpfige Gruppe befand sich von 22. bis 28. Juni auf Maturareise im Spanien. Die Linzer Gesundheitsbehörde hat nach der Rückkehr veranlasst, dass alle zehn Kontaktpersonen der Reisegruppe einem PCR-Test unterzogen werden. "Darüber hinaus läuft das internationale Contact-Tracing auf Hochtouren. Wir sind in engem Kontakt mit den spanischen Behörden", informierte Magistratsdirektorin Ulrike Huemer.