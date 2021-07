Die Masken bleiben und die Zahlen steigen. Delta verhagelt uns den Sommer.

Wien. In Österreich sind innerhalb von 24 Stunden bis Samstag 411 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Das liegt deutlich über dem Schnitt der vergangenen sieben Tage von 280 Fällen und ist der höchste Wert seit 29. Mai, als 498 positive Tests registriert wurden. Die meisten Fälle gab es in Wien mit 120 – allerdings wird dort auch weitaus am meisten getestet. Experten gehen davon aus, dass die extrem ansteckende Delta-Variante – sie hat 1.000 Mal mehr Virus-Last – als das „alte“ Corona-Virus mit 90 % vorherrschend ist.

Notbremse für Junge

Da es immer mehr Fälle in Discos und Nachtklubs gibt, hat die Regierung die Notbremse gezogen: Ab 22. Juli gibt es für die Nacht-Gastro Zutritt nur für Geimpfte oder mit PCR-Tests, und die Registrierung bleibe auch. Ein Schlag für Betreiber, die gerade erst wieder geöffnet haben. Da die Impfquote bei Jungen gering ist und es PCR-Tests nur ihn Wien flächendeckend gibt, ist das legale Feiern am Land wohl gegessen. „Land-Discos werden zu bleiben“, weiß Nachtgastro-Sprecher Roland Ratzenberger. Da kommt die geplante Ausrollung in den Bundesländern auch zu spät.

Mückstein vorsichtig

Ein zweiter Schlag: Die Hoffnung, die Masken vollständig loszuwerden, können wir begraben. In ÖSTERREICH macht Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein klar: Auch wenn die Masken im Kleinhandel fallen – in Öffis und Supermärkten sei nicht daran zu denken.

Impfpflicht

Mückstein lässt noch einen Knaller los. Er ist für eine Impfpflicht im Gesundheitsbereich.