Martin Rutter warnt Anhänger davor, heute Nachmittag zum Heldenplatz zu kommen.

Die Corona-Leugner haben eine neue Strategie entwickelt. Waren zuletzt Demos angemeldet (und verboten) worden, so ruft der „Corona-Widerstand“ rund um Martin Rutter diesmal zu einer „Kurz muss weg“-Demo auf, ohne als Veranstalter aufzutreten.

Rutter – der dieses mal nicht vor Ort sein wird – machte zu Mittag auf Facebook einen Aufruf, sich am Wiener Hauptbahnhof zu treffen. Gleichzeitig sind aber auch Treffen am Maria-Theresien-Platz und Karlsplatz angekündigt. Der Demo-Rädesführer warnte gleichzeitig davor, zum Heldenplatz zu kommen. Dort findet ab 14 Uhr nämlich eine Kundgebung gegen Rassismus und Faschismus statt. Zusammenstöße mit den dortigen Demosntranten wolle man verhindern, so Rutter.

100 Demos angekündigt

Abgesehen davon waren für das Wochenende gestern mehr als 100 Kundgebungen angekündigt. Neun von diesen wurden untersagt, da davon ausgegangen wurde, dass hier die Corona-Schutzmaßnahmen wie Maske-Tragen und Zwei-Meter-Abstand nicht eingehalten würden.

2.000 Beamte. Im Innenministerium spricht man von einer „sehr schwierigen Lage“: Im innerstädtischen Bereich müsse mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden. 1.000 bis 2.000 Exekutivbeamte werden im Einsatz sein.

Appell: Daheimbleiben! Der Wiener Polizeipräsident Gerhard Pürstl appellierte, angesichts der steigenden Infektionszahlen verbotenen Veranstaltungen fernzubleiben.