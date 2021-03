Der komplette Bericht der Impf-Nebenwirkungen

55 Todesfälle in zeitlicher Nähe zu Impfung – Meiste Nebenwirkungen nach AstraZeneca-Impfung gemeldet.

Das Bundesamt für Sicherheit und Gesundheitswesen (BASG) hat einen aktuellen Bericht über alle in Österreich gemeldeten Nebenwirkungen zur Corona-Impfung veröffentlicht. Der Bericht liegt oe24 vor. Demnach gab es im Zeitraum von 27.12.2020 bis zum 26.3.2021 17.280 Meldungen von vermuteten Nebenwirkungen im zeitlichen Zusammenhang mit der Covid-19-Impfung.



Der Großteil dieser Meldungen betreffe allerdings zu erwartende Impfreaktionen wie Kopfweh, Fieber, Müdigkeit, etc., heißt es in dem Bericht.



