Deutschland bei Neuinfektionen jetzt vor Österreich

Während bei uns die Corona-Zahlen sinken, steigen sie in Deutschland weiter an.

In Österreich wurden am Sonntag erstmals wieder weniger als 2.000 Neuinfektionen gemeldet. Die Zahl der neuen Fälle lag mit 1.645 Fällen unter dem Durchschnitt der vergangenen sieben Tage von 2.342. Gleichzeitig starben aber binnen 24 Stunden weitere 142 Menschen an Corona.

Weniger Fälle als in Deutschland

Auch die Zahl der aktiven Fälle im ganzen Land ging am Sonntag um 1.099 auf 30.290 Betroffene zurück. Die Sieben-Tages-Inzidenz je 100.000 Einwohner sank von 195,3 am Samstag auf 184,1 am Sonntag. Damit gibt es in Österreichs erstmals wieder weniger Neuinfektionen als in Deutschland. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab am Sonntag die Sieben-Tages-Inzidenz in Deutschland mit 192,2 an. Das ist der höchste Stand seit Beginn der Pandemie.