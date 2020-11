Deutschland ehrt Corona-Helden - Netz feiert Kampagne

Deutschlands Bundesregierung ehrt die Corona-Helden in einer humorvoller Kampagne, die zeigt, worauf es im Kampf gegen Covid-19 wirklich ankommt.

"Ich glaube, das war im Winter 2020, als das ganze Land auf uns schaute", beginnt ein alter Mann im Stil einer Kriegserinnerung zu erzählen. "Ich war 22. In diesem Alter will man doch feiern, jemanden kennenlernen oder etwas Trinken gehen. Doch das Schicksal hatte andere Pläne mit uns." Denn das Coronavirus breitete sich aus. "Das Schicksal dieses Landes lag plötzlich in unseren Händen", so der alte Mann weiter. "Also taten wir, was von uns verlangt wurde: NICHTS! Unsere Front war die Couch und unsere Waffe war unsere Geduld. So wurden wir zu Helden - damals im Winter 2020."

Mit der Kampagne #besonderehelden will Deutschlands Bundesregierung auf die Ernsthaftigkeit der Corona-Pandemie aufmerksam machen - und dass die Helden von heute mit ihrer Geduld von zuhause aus gegen das Coronavirus "kämpfen" - indem sie ihre Kontakte einschränken und sich an die Maßnahmen halten.