Deutschland empfiehlt Corona-Impfung für Schwangere und Stillende

Deutschland zieht Österreich nach: Die ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt nun Schwangeren und Stillenden die Corona-Impfung.

Nun hat sich auch in Deutschland die Ständige Impfkommission für eine generelle Impfempfehlung für Stillende und Schwangere ausgesprochen. Empfohlen werden zwei Dosen eines mRNA-Impfstoffs ab dem zweiten Schwangerschaftsdrittel, das teilte das Robert Koch Institut am Freitag mit. Der Beschlussentwurf der Empfehlung muss nun noch in ein sogenanntes Stellungnahmeverfahren mit den Bundesländern und beteiligten Fachkreisen, ist also noch keine endgültige Empfehlung - aber so gut wie.

Zuvor gab es in Deutschland noch keine direkte Empfehlung, Schwangere zu impfen. Zufällige Impfungen von Schwangeren, etwa wenn diese noch nicht wüssten, dass sie ein Baby erwarten, seien aber „keine Indikation für einen Schwangerschaftsabbruch", heißt es.

In Österreich empfiehlt das nationale Impfgremium die Corona-Impfung für Schwangere nach individueller Abklärung mit dem behandelnden Arzt.