Deutschland: Urlaubsverbot im eigenen Land

Innerdeutsche Reisende aus Corona-Risikogebieten dürfen nicht mehr in deutschen Hotels übernachten.

München. Bayerns Ministerpräsident Söder (CSU) kündigte am Mittwoch ein Beherbergungsverbot an: So dürfen ab Donnerstag Urlauber aus innerdeutschen Corona-Hotspots ohne negativen Corona-Test nicht mehr in bayerischen Hotels und Gaststätten übernachten. Die genauen Gebiete werden noch abgeklärt. Das betrifft auch ausländische Reisende aus Risikogebieten mit mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner im 7-Tages-Schnitt - in Österreich ist diese Grenze bereits landesweit und in den Bundesländern überschritten. Tourismusministerin Elisabeth Köstinger erklärte am Mittwoch, dass man bereits mit den deutschen Behörden über die geltenden Reisewarnungen verhandle.

Laut Berichten der "Bild" soll es jedoch auch Ausnahmen von der neuen Regelung geben: Personen, die einen negativen Corona-Test vorlegen können, der maximal 48 Stunden alt ist, dürfen auch aus Risiko-Gebieten in deutschen Hotels übernachten.

Testpflicht für Urlauber aus Risikogebieten in Bayern: Wer aus einem Risikogebiet kommt und hier Urlaub machen will, benötigt einen negativen Corona-Test - sonst gilt ein Beherbergungsverbot. Dies betrifft auch Berliner Bezirke, die wegen hoher Infiziertenzahl Risikogebiete sind. — Markus Söder (@Markus_Soeder) October 7, 2020

Österreich in Gesprächen mit Berlin über Reisewarnungen

Die Bundesregierung verhandelt mit den deutschen Behörden über die geltenden Reisewarnungen. Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) sagte am Mittwoch nach dem Ministerrat in Wien, Ziel seien vergleichbare Vorgaben in ganz Europa. Die Schwelle von 50 neuen Fällen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen, die in Deutschland laut dpa auch für Reisewarnungen als entscheidend gilt, ist österreichweit sowie in den meisten Bundesländern überschritten.

Ein Sprecher bestätigte die Gespräche gegenüber der APA. Aus Deutschland habe man unterschiedliche Signale erhalten, sagte Köstinger. "Wir sind in sehr intensiven Gesprächen vor allem auch mit dem Außenministerium, mit den Tourismusverantwortlichen und auch dem Bundeskanzleramt in Deutschland, um hier eine praktikable Lösung zu finden."

