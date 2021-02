Deutschland verlängert Lockdown bis 14. März

Wie aus einem Gipfel-Papier hervorgeht, sollen die Corona-Maßnahmen noch Wochen bestehen bleiben.

Berlin. In Deutschland treffen sich heute ab 14 Uhr Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten zu einem virtuellen Corona-Gipfel. Doch bereits jetzt sickerten die ersten Neuigkeiten aus dem Kanzleramt durch. Laut einem aktuellen Gipfel-Papier soll der Lockdown in Deutschland erst ab 14. März gelockert werden, wie "Bild" berichtet. Eine Ausnahme soll es allerdings geben: Die Friseure. Friseurbetriebe könnten unter Auflagen ab 1. März wieder öffnen.

Merkel warnt vor zu schneller Öffnung

Merkel warnte den Insidern zufolge ausdrücklich davor, durch zu schnelle Öffnungen einen weiteren Lockdown zu provozieren, wie dies in einigen anderen EU-Ländern vorkam. "Mein Ziel wäre: Die Öffnungsschritte durch weitere Schließungsschritte nicht wieder korrigieren zu müssen." Sie rechne damit, dass die britische Virus-Mutante schon bald die dominante Virus-Variante in Deutschland sein werde, weil ihr Anteil an den Infektionen sich alle zehn Tage verdoppele. Zudem plädierte Merkel nach Angaben der Insider dafür, weiter an dem Inzidenz-Wert von 50 als Hauptorientierungspunkt festzuhalten

Am Dienstag lag die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland laut Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) erstmals seit mehr als drei Monaten unter der Schwelle von 75. In Österreich liegt dieser Wert bei 104,8.