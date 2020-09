Die Zahl der Neuansteckungen in nur 24 Stunden ist österreichweit wieder enorm gestiegen.

neut ist die Zahl der Coronavirus-Erkrankten in Österreich gestiegen. Von Donnerstag auf Freitag gab es österreichweit 808 Neuinfektionen. Am meisten davon wieder in Wien. Die Bundeshauptstadt zählt zu einem der derzeitigen Hotspots der Krise.